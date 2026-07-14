HCL टेक AI डाटा सेंटर कारोबार में करेगी 3,500 करोड़ रुपये का निवेश

HCL टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सी. विजयकुमार ने बताया कि कंपनी 50 मेगावाट तक की क्षमता विकसित करने की योजना बना रही है।

AI डाटा सेंटर वे जगहें होती हैं, जहां ChatGPT, जेमिनी जैसे AI मॉडल चलाए जाते हैं। जैसे-जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत भी बढ़ रही है।

इसी मांग को पूरा करने के लिए कंपनी नए कारोबार में निवेश कर रही है और अपनी सेवाओं का लगातार विस्तार करेगी।