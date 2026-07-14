भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है

महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, शीर्ष पर है भारत

लेखन भारत शर्मा 10:54 am Jul 14, 202610:54 am

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 270 रनों से हरा दिया। यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर पहला ऐतिहासिक महिला टेस्ट मैच था। भारत से मिले 457 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 186 रन पर ढेर हो गई। यह महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी जीत साबित हुई है। आइए अन्य जीत पर नजर डालते हैं।