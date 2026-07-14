महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, शीर्ष पर है भारत
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को 270 रनों से हरा दिया। यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर पहला ऐतिहासिक महिला टेस्ट मैच था। भारत से मिले 457 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 186 रन पर ढेर हो गई। यह महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी जीत साबित हुई है। आइए अन्य जीत पर नजर डालते हैं।
#1
भारत - 347 रन बनाम इंग्लैंड (नवी मुंबई, 2023)
महिला टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भारत के नाम दर्ज है। उसने 2023 में नवी मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 347 रनों से जीत दर्ज की थी।
भारत ने पहली पारी में शुभा सतीश (69) और जेमिमा रोड्रिग्स (68) की मदद से 428 का स्कोर बनाया। इंग्लैंड की पहली पारी 136 पर सिमट गई।
भारत ने दूसरी पारी 186/6 पर घोषित की। इंग्लैंड 479 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 131 पर सिमट गई।
#2
श्रीलंका - 309 रन बनाम पाकिस्तान (कोलंबो, 1998)
सूची में दूसरे नंबर पर श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम है। उसने 1998 में कोलंबो में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 309 रनों से जीत दर्ज की थी।
श्रीलंका ने पहली पारी चामनी सेनेविरत्ने (105*) के शतक से 305/9 के स्कोर पर घोषित की। पाकिस्तान की पहली पारी 171 पर सिमट गई।
श्रीलंका ने दूसरी पारी 275/8 पर घोषित कर दी। उसके बाद पाकिस्तान टीम 410 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 100 पर सिमट गई।
#3
इंग्लैंड - 286 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका (ब्लोमफोंटेन, 2024)
सूची में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड टीम है। उसने 2024 में ब्लोमफोंटेन में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 286 रनों से जीत दर्ज की थी।
इंग्लैंड ने पहली पारी नेट साइवर-ब्रंट (124) के शतक से 395/9 के स्कोर पर घोषित की थी। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 281 पर सिमट गई।
इंग्लैंड ने दूसरी पारी 236/8 पर घोषित कर दी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम 351 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 64 पर सिमट गई।
#4
भारत - 270 रन बनाम इंग्लैंड (लॉर्ड्स, 2026)
सूची में भारतीय टीम अब चौथे नंबर पर भी आ गई है। टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट 270 रनों से जीता है।
भारत की पहली पारी स्मृति मंधाना (83) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (58) की पारियों से 285 पर खत्म हुई।
इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ ने 5/37 के आंकड़े दर्ज किए।
भारत ने दूसरी पारी यास्तिका भाटिया (113) के शतक से 341/7 पर घोषित की। इंग्लैंड की दूसरी पारी 186 रन पर सिमट गई।