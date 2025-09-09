नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे पड़ोसी देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बताया जा रहा है कि ओली कुछ ही देर में देश से बाहर जा सकते हैं। उनके खाड़ी देश दुबई जाने की संभावना है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को उनके निजी आवास समेत, प्रधानमंत्री कार्यालय (सिंह दरबार) राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को आग के हवाले कर दिया है और काफी तोड़फोड़ की है।

इस्तीफा प्रधानमंत्री ओली ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की पुष्टि प्रधानमंत्री सचिवालय ने की है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को 5 लाइन के पत्र में लिखा, "देश में व्याप्त वर्तमान असामान्य स्थिति को देखते हुए, मैंने संविधान के अनुच्छेद 77 (1) (ए) के अनुसार, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार राजनीतिक समाधान और समस्या समाधान की दिशा में कदम उठाया जा सके।"

प्रदर्शन संसद भवन के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी नेपाली मीडिया के मुताबिक, पुलिस गोलीबारी से नाराज प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में धावा बोल दिया। उन्होंने संसद भवन के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में राष्ट्रपति आवास पर भी तोड़फोड़ की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय समेत कई नेताओं के आवास पर पथराव किया है।

आवास मंत्रियों के भैसपति स्थित आवास पर हेलीकॉप्टर पहुंचा, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसे काठमांडू में भैसपति स्थित मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पहुंचने के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। मंत्रियों को फंसा देख नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर आवास पर पहुंच गया है। उसने कई मंत्रियों को आवास से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। प्रदर्शनकारी सिंह दरबार में भी घुस गए हैं। उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। अभी 5 मंत्रियों समेत 21 से अधिक सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। संसद भंग करने की मांग है।

पिटाई उपप्रधानमंत्री को दौड़ाकर पीटा हिंसक प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नेपाल के उपप्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल को काठमांडू में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है। वीडियो में दिख रहा है कि पैडोल को एक गली में प्रदर्शनकारी घेर लेते हैं और पीट रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी उनको पैरों से मारते दिख रहे हैं। पैडोल नेपाल के उप प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री हैं। नेपाली सेना मंत्रियों और अधिकारियों को सुरक्षित जगह ले जा रही है।

जानकारी काठमांडू हवाई अड्डा बंद नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने मंगलवार रात तक सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। हवाई अड्डा दोपहर 2:30 बजे से आधी रात तक बंद रहेगा। हवाई अड्डे के आसपास धुआं दिखने के बाद हवाई अड्डे को बंद किया गया है।