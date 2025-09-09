फिलिस्तीन में भुखमरी से 6 और लोगों की मौत, इजरायल पर आरोप
क्या है खबर?
फिलिस्तीन में हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा फिलिस्तीनी जनता को भुगतना पड़ रहा है। अल जजीरा के मुताबिक, मंगलवार को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में इजरायल द्वारा प्रेरित भुखमरी से 6 और फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अब तक युद्धग्रस्त क्षेत्र में भुखमरी से मरने वालों की संख्या 399 हो गई है, जिनमें 140 बच्चे शामिल हैं।
भुखमरी
गाजा में हमले जारी, 21 की मौत
अगस्त के अंत में संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) ने गाजा के बड़े हिस्से में आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित किए जाने के बाद से 121 मौतें दर्ज की हैं। IPC के मुताबिक, मरने वालों में 25 बच्चे भी शामिल हैं। यहां लोगों को इजरायल की नीतियों के कारण समय पर भोजन नहीं मिल रहा है। इस बीच मंगलवार सुबह इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 21 लोग मारे गए हैं।
नियंत्रण
गाजा के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण
कुछ दिन पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने बताया था कि सेना ने जीतून और शेख राडवान समेत गाजा शहर के 40 प्रतिशत शहर पर नियंत्रण कर लिया है। गाजा शहर पर इजरायली सेना हमलों को बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। यहां लगभग 10 लाख निवासी शरण लिए हुए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले कहा था कि अब तक 1 लाख से अधिक लोग वहां से निकल चुके हैं।