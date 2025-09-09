फिलिस्तीन में भुखमरी से 6 और लोगों की मौत, इजरायल पर आरोप

भुखमरी

गाजा में हमले जारी, 21 की मौत

अगस्त के अंत में संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) ने गाजा के बड़े हिस्से में आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित किए जाने के बाद से 121 मौतें दर्ज की हैं। IPC के मुताबिक, मरने वालों में 25 बच्चे भी शामिल हैं। यहां लोगों को इजरायल की नीतियों के कारण समय पर भोजन नहीं मिल रहा है। इस बीच मंगलवार सुबह इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 21 लोग मारे गए हैं।