रूस में बढ़ा प्लेग का खौफ

रूस में बढ़ा प्लेग का खौफ, प्रयोगशाला कर्मचारी की मौत के बाद क्या-क्या कदम उठाए गए?

लेखन भारत शर्मा 01:33 pm Oct 05, 202601:33 pm

क्या है खबर?

रूस के साइबेरियाई क्षेत्र इर्कुत्स्क में एक प्रयोगशाला कर्मचारी की संदिग्ध न्यूमोनिक प्लेग से मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर हैं। वर्तमान में 200 लोगों को कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। शेलेखोव में स्थित इर्कुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइबेरिया एंड द फार ईस्ट की एक 28 वर्षीय महिला प्रयोगशाला कर्मचारी की मौत अज्ञात कारणों से हुए न्यूमोनिया के चलते हुई है। रूस की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी रोसपोट्रेबनादजोर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।