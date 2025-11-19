शेख हसीना के बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, कहा- हत्या के प्रयास को रोका
क्या है खबर?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने पिछले साल राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान उनकी मां की हत्या के प्रयास को रोकने का श्रेय भारत को दिया है। अमेरिका के वर्जीनिया में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए वाजेद ने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का एक अच्छा दोस्त रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान शासकों पर कानूनों में हेरफेर करने और हसीना को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया है।
बयान
भारत के बारे में क्या बोले सजीब वाजेद?
सजीब ने कहा, "भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय, भारत ने मेरी मां की जान बचाई है। अगर वह बांग्लादेश नहीं छोड़तीं, तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा।" सजीब का इशारा अगस्त 2024 में देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के दौरान हसीना के भारत भाग आने की ओर था।
नाराजगी
अंतरिम सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सजीब ने आगे कहा, "प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। बांग्लादेश में अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। मेरी मां को दोषी ठहराने और मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया। इसलिए इन कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। मेरी मां को अपने बचाव पक्ष के वकील रखने की इजाजत नहीं थी। उनके वकीलों को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। मुकदमे से पहले 17 जजों को बर्खास्त किया गया।"
सजा
हसीना को सुनाई गई है मौत की सजा
सजीब का बयान ऐसे समय पर आया है, जब उनकी मां और आवामी लीग पार्टी की प्रमुख हसीना को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है और 5 आरोपों में सजा दी है। उनके समय गृह मंत्री रहे असद-उज-जमां खान कमाल को भी मौत की सजा हुई है। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को 5 साल की जेल हुई है।