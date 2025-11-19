शेख हसीना के बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, कहा- हत्या के प्रयास को रोका

बयान भारत के बारे में क्या बोले सजीब वाजेद? सजीब ने कहा, "भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय, भारत ने मेरी मां की जान बचाई है। अगर वह बांग्लादेश नहीं छोड़तीं, तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा।" सजीब का इशारा अगस्त 2024 में देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के दौरान हसीना के भारत भाग आने की ओर था।

नाराजगी अंतरिम सरकार पर लगाए गंभीर आरोप सजीब ने आगे कहा, "प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। बांग्लादेश में अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। मेरी मां को दोषी ठहराने और मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया। इसलिए इन कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। मेरी मां को अपने बचाव पक्ष के वकील रखने की इजाजत नहीं थी। उनके वकीलों को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। मुकदमे से पहले 17 जजों को बर्खास्त किया गया।"