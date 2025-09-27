एपस्टीन फाइल्स में आया एलन मस्क का नाम, 2014 में द्वीप की यात्रा करने वाले थे

दस्तावेजों में 6 दिसंबर, 2014 की एंट्री में लिखा है, "याद दिलाना: एलन मस्क का 6 दिसंबर को द्वीप पर आने का कार्यक्रम है (क्या यह कंफर्म है?)।" यह एंट्री दर्शाती है कि मस्क एप्स्टीन के प्राइवेट द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर जाने की योजना बना रहे थे या उन्हें निमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा फरवरी, 2019 में बैनन और एप्सटीन के बीच एक बैठक और नवंबर, 2017 में थील और एप्सटीन की बैठक का भी जिक्र है।

विवाद

क्या है एपस्टीन फाइल्स?

एपस्टीन फाइल्स यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित है, जो वित्तीय विशेषज्ञ और फाइनेंसर था। 2008 में उन्हें फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया। जेल से छूटने पर 2019 में वह तस्करी में गिरफ्तार हुए। न्यूयॉर्क की जेल में उनकी मौत हो गई थी। एपस्टीन फाइल में कोर्ट दस्तावेज, यात्रा रिकॉर्ड, उनके सहयोगी, मशहूर अतिथि जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, ट्रंप का नाम समेत अन्य सबूत शामिल है। यह फाइल सार्वजनिक नहीं है।