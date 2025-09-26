डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर-शहबाज शरीफ से बंद कमरे में की चर्चा, क्या हुई बातचीत?

पाकिस्तान और अमेरिका में नजदीकी बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल थे। सभी के बीच बंद कमरे में करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। कथित तौर पर बैठक में सुरक्षा से लेकर निवेश तक पर चर्चा हुई।

रिपोर्ट किन मुद्दों पर हुई चर्चा? न्यूज18 से बात करते हुए पाकिस्तान सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इस वार्ता को 'बेहद महत्वपूर्ण और सुरक्षा-केंद्रित' बताया। सूत्रों ने कहा कि ये बैठक पाकिस्तान-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेताओं के बीच चर्चा सुरक्षा से आगे बढ़कर आर्थिक जुड़ाव, आतंकवाद-निरोध और निवेश के अवसरों पर भी केंद्रित रहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान में खनिजों, क्रिप्टोकरेंसी की संभावनाओं और तेल खनन में रुचि दिखाई है।

साझेदारी रिपोर्ट में दावा- पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा भी उठाया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और पाकिस्तान ने सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मिलाकर एक व्यापक सहयोग ढांचे के साथ आगे बढ़ने पर आपसी सहमति जताई है। बैठक के दौरान पाकिस्तानी ने कई मुद्दे उठाए। इनमें अफगानिस्तान से बढ़ते आतंकवाद, बलूचिस्तान में अशांति और कश्मीर की स्थिति शामिल थी। कथित तौर पर ट्रंप ने अफगानिस्तान से उभर रहे आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को पूर्ण अमेरिकी समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है।

समझौता अमेरिका-पाकिस्तान में जल्द हो सकता है समझौता एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, "वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच रिश्ते धीरे-धीरे मधुर हो रहे हैं। दोनों देश जल्द ही एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस समझौते में सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी, आतंकवाद-रोधी गठबंधन, और दुर्लभ खनिज और तेल खनन में निवेश शामिल होंगे। यह समझौता सुरक्षा और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सालों का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है।"

रक्षा रक्षा और सैन्य मोर्चे पर क्या हुई चर्चा? बैठक के दौरान फील्ड मार्शल मुनीर ने अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण और आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बहाल करने का अनुरोध किया है। इस पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ शर्तों के साथ गठबंधन सहायता कोष बहाल करने की भी इच्छा जताई है। ट्रंप ने पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का भी स्वागत किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है।