कांगो में इबोला का कहर: 11,000 से ज्यादा मामले, मई से अब तक 5,300 की मौत

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में इबोला के मामले अब 11,000 से ज्यादा हो गए हैं। मई के मध्य में इस बीमारी के फैलने की घोषणा हुई थी, तब से अब तक 5,387 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

DRC के इतिहास में इबोला की यह सबसे खतरनाक लहर है। इस वायरस स्ट्रेन के लिए न तो कोई टीका है और न ही कोई पक्का इलाज। इसकी वजह से संक्रमण को फैलने से रोकना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब यह बीमारी पहले ही 8 प्रांतों तक फैल चुकी है।