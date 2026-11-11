कांगो में इबोला का कहर: 11,000 से ज्यादा मामले, मई से अब तक 5,300 की मौत
लेखन आबिद खान
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में इबोला के मामले अब 11,000 से ज्यादा हो गए हैं। मई के मध्य में इस बीमारी के फैलने की घोषणा हुई थी, तब से अब तक 5,387 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
DRC के इतिहास में इबोला की यह सबसे खतरनाक लहर है। इस वायरस स्ट्रेन के लिए न तो कोई टीका है और न ही कोई पक्का इलाज। इसकी वजह से संक्रमण को फैलने से रोकना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब यह बीमारी पहले ही 8 प्रांतों तक फैल चुकी है।
संघर्ष से इबोला से निपटने में मुश्किलें
लगातार चल रहे संघर्ष और वहां की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण इस बीमारी को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो रहा है। करीब 11,042 मामले सामने आने के बाद और सीमित संसाधनों की वजह से, अधिकारी मान रहे हैं कि इस महामारी पर काबू पाना बहुत कठिन है।
पश्चिम अफ्रीका में 2014-16 में आई महामारी के बाद, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी इबोला महामारी बन गई है।