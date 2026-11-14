चीन में पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी

चीन के शेनजेन में मिलेंगे ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन, किन मुद्दों पर होगी बात?

लेखन आबिद खान 09:47 am Nov 14, 202609:47 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18-19 नवंबर को चीन के शेनजेन में होने वाले APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये पहली बार होगा, जब तीनों नेताओं के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी। ये तीनों प्रमुख परमाणु शक्तियों के नेता ऐसे समय में साथ आएंगे, जब अंतरराष्ट्रीय संबंध तनावपूर्ण हैं और ईरान युद्ध, रूस-यूक्रेन संघर्ष और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दे वैश्विक कूटनीति को आकार दे रहे हैं।