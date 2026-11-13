सिद्धू मूसेवाला के 'फैंटम' गाने की रिलीज पर जताई आपत्ति

सिद्धू मूसेवाला के 'फैंटम' गाने पर विवाद, माता-पिता ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Nov 13, 202611:31 am

क्या है खबर?

पंजाबी संगीत जगत के दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के एक गाने को लेकर विवाद हो गया है। उनके माता-पिता, बलकौर सिंह और चरण कौर ने सागा म्यूजिक द्वारा गायक के गाने 'फैंटम' की रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। परिवार का आरोप है कि म्यूजिक लेबल ने बिना उनकी अनुमति या प्राधिकार के गाने को रिलीज किया है। बलकौर और चरण ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा एक बयान जारी किया है।