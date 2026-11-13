जेन्सेन हुआंग की वापसी चाहते हैं कर्मचारी

जेन्सेन हुआंग की वापसी चाहते हैं एनवीडिया के 1,600 से ज्यादा कर्मचारी, बोर्ड से लगाई गुहार

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:25 am Nov 13, 202611:25 am

क्या है खबर?

एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी के भीतर उन्हें वापस लाने की मांग उठ रही है। वायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक आंतरिक सुझाव प्लेटफॉर्म पर 1,600 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। इनमें कई लोगों ने बोर्ड से हुआंग को दोबारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाने की अपील की है। हुआंग ने हाल ही में निजी रिश्तों से जुड़े विवाद के बीच पद छोड़ दिया था।