माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं में आई तकनीकी रुकावट

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज: आउटलुक और टीम्स में दिक्कत, कई कंपनियों का काम प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:25 am Nov 13, 202611:25 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं में गुरुवार को बड़ी तकनीकी रुकावट आई, जिससे आउटलुक, टीम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवा कोपायलट तक यूजर्स की पहुंच प्रभावित हुई। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, आउटलुक में परेशानी की शिकायतें दोपहर करीब 1:00 अमेरिकी समय पर बढ़कर 1.38 लाख तक पहुंच गई थीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रुकावट शुरू होने के करीब 5 घंटे बाद भी कई यूजर्स ईमेल और चैट सेवाओं से जुड़ नहीं पा रहे थे।