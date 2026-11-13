माइक्रोसॉफ्ट आउटेज: आउटलुक और टीम्स में दिक्कत, कई कंपनियों का काम प्रभावित
क्या है खबर?
टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं में गुरुवार को बड़ी तकनीकी रुकावट आई, जिससे आउटलुक, टीम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवा कोपायलट तक यूजर्स की पहुंच प्रभावित हुई। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, आउटलुक में परेशानी की शिकायतें दोपहर करीब 1:00 अमेरिकी समय पर बढ़कर 1.38 लाख तक पहुंच गई थीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रुकावट शुरू होने के करीब 5 घंटे बाद भी कई यूजर्स ईमेल और चैट सेवाओं से जुड़ नहीं पा रहे थे।
असर
कारोबार और दूसरी सेवाओं पर पड़ा असर
इस रुकावट का असर अमेरिका में कामकाज के दौरान कई कारोबारों, सरकारी एजेंसियों और शिक्षण संस्थानों पर पड़ा, क्योंकि वे रोजमर्रा के काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं।
OpenAI ने अपने माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर में समस्या की जानकारी दी और कहा कि यूजर्स नए कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे। एंथ्रोपिक ने भी अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर में दिक्कत बताई।
इस तरह तकनीकी खराबी का असर दूसरी सेवाओं तक भी पहुंचा है।
वजह
सर्वर में खराबी बनी रुकावट की वजह
माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, समस्या ट्रैफिक में बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि कुछ सर्वरों के अनुपलब्ध होने से पैदा हुई।
जांच में पता चला कि प्रभावित सर्वरों पर एक प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रही थी। इसके चलते सर्वर जवाब देना बंद कर रहे थे और उनकी क्षमता घट रही थी।
कंपनी ने खराब सर्वरों को ठीक करने, उन्हें चालू करने और यूजर्स का ट्रैफिक दूसरे सर्वरों की ओर भेजने का काम शुरू किया।
सेवाएं
धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं सेवाएं
माइक्रोसॉफ्ट ने शाम तक कुछ इलाकों में सीमित सुधार की जानकारी दी और बताया कि कई यूजर्स दोबारा सेवाओं से जुड़ पा रहे हैं।
कंपनी के अनुसार, प्रभावित सर्वरों को ठीक करने और उनकी क्षमता बहाल करने का काम जारी था। इस बीच, इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी वर्कहॉर्स ग्रुप ने आउटेज के कारण तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने की तारीख 12 नवंबर से बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी।
पिछले महीने भी माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म में रुकावट आई थी।