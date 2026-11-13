भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए  सर्वाधिक वनडे स्कोर

न्यूजीलैंड ने 1999 में राजकोट वनडे में भारत को 43 रन से हराया था।

उस मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर के बाद 349/9 का स्कोर बनाया था।

तब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज नाथन एस्टल ने 136 गेंदों का सामना करते हुए 120 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए थे।

जवाब में भारतीय टीम अजय जडेजा (95) की पारी के बावजूद 306 रन ही बना सकी थी।