पाकिस्तान: कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कई जगह गोलीबारी, बच्ची समेत 3 की मौत

पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गोलीबारी में 3 की मौत (तस्वीर: एक्स/@TheDailyCPEC)

लेखन गजेंद्र 09:02 am Aug 14, 202509:02 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कराची में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते समय बड़ी लापरवाही की गई। यहां कई जगह हुई हवाई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की सूचना है। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाएं शहर में कई जगह हुई है, जिसमें 65 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अजीजाबाद ब्लॉक-8 में एक 8 साल की बच्ची और कोरांगी में स्टीफन नामक वरिष्ठ नागरिकसमेत एक अन्य को अचानक गोली लगी है।