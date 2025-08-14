पाकिस्तान: कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कई जगह गोलीबारी, बच्ची समेत 3 की मौत

LOADING...
पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गोलीबारी में 3 की मौत (तस्वीर: एक्स/@TheDailyCPEC)

लेखन गजेंद्र
Aug 14, 2025
09:02 am
क्या है खबर?

पाकिस्तान के कराची में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते समय बड़ी लापरवाही की गई। यहां कई जगह हुई हवाई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की सूचना है। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाएं शहर में कई जगह हुई है, जिसमें 65 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अजीजाबाद ब्लॉक-8 में एक 8 साल की बच्ची और कोरांगी में स्टीफन नामक वरिष्ठ नागरिकसमेत एक अन्य को अचानक गोली लगी है।

आजादी

आधी रात को मनाया गया जश्न, हुई आतिशबाजी

पुलिस ने बताया कि बुधवार रात 12 बजते ही लोगों ने आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया और कई जगह आतिशबाजी और हवाई गोलीबारी की गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों लियाकताबाद, बलदिया, कोरंगी, केमारी, ल्यारी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, जैक्सन, ओरंगी टाउन और पापोश नगर में हवाई गोलीबारी हुई है। पुलिस ने गोलीबारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच

20 से अधिक गिरफ्तार, गोला-बारूद जब्त

कराची पुलिस ने घटना के बाद पूरे शहर में अभियान चलाया और 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा घरों से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने गोलीबारी प्रथा की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बताया। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है। बता दें कि पाकिस्तान में भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

ट्विटर पोस्ट

पाकिस्तान में आधी रात को जश्न मनाते लोग