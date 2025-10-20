ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- भारत रूसी तेल खरीदेगा तो भारी टैरिफ चुकाता रहेगा

बयान

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि वह रूसी तेल वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे ऐसा करते रहे तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा।" पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि भारत सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है कि मोदी ने उनको कोई आश्वासन दिया है, इस पर ट्रंप ने कहा, "अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेंगे और वे ऐसा नहीं करना चाहते।"