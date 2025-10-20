ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- भारत रूसी तेल खरीदेगा तो भारी टैरिफ चुकाता रहेगा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि अगर देश रूसी तेल खरीद जारी रखता है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत फिर भी रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है, तो वे भारी टैरिफ लगाते रहेंगे।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि वह रूसी तेल वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे ऐसा करते रहे तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा।" पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि भारत सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है कि मोदी ने उनको कोई आश्वासन दिया है, इस पर ट्रंप ने कहा, "अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेंगे और वे ऐसा नहीं करना चाहते।"
दावा
भारत नकार चुका है उनका दावा
ट्रंप ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का आश्वासन दिया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे का खंडन करते हुए कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत का तेल आयात अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच राष्ट्रीय हित से प्रेरित है।