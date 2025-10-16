विदेश मंत्रालय ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कल कोई बातचीत नहीं हुई

बयान

ट्रंप ने क्या दावा किया था?

व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताया था और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंधों की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत के रूस से तेल खरीदने से उन्हें खुशी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने यह दावा नई दिल्ली में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के आधार पर कहा था।