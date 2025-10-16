विदेश मंत्रालय ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कल कोई बातचीत नहीं हुई
क्या है खबर?
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सफाई देते हुए कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए कहा, "मुझे दोनों नेताओं के बीच कल हुई किसी बातचीत की जानकारी नहीं है।" मंत्रालय के बयान से ट्रंप का दावा खारिज हो गया है, जिसमें मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है।
बयान
ट्रंप ने क्या दावा किया था?
व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताया था और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंधों की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत के रूस से तेल खरीदने से उन्हें खुशी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने यह दावा नई दिल्ली में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के आधार पर कहा था।
जवाब
भारत जारी कर चुका है अपना लिखित बयान
ट्रंप के दावे पर मंत्रालय ने गुरुवार को लिखित में अपना बयान जारी किया था और अपने हितों की रक्षा करने को प्राथमिकता बताया है। मंत्रालय ने कहा कि "हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है।"