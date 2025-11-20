LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स जारी करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए, खुलेंगे सबके काले कारनामे?
डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स जारी करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए, खुलेंगे सबके काले कारनामे?
डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े फाइल को जारी करने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए

डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स जारी करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए, खुलेंगे सबके काले कारनामे?

लेखन गजेंद्र
Nov 20, 2025
09:21 am
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े फाइलों को जारी करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्रुथ पर इसकी घोषणा कर रहा कि जल्द ही डेमोक्रेट्स और एपस्टीन के जुड़ाव की सच्चाई सामने आएगी। इस विधेयक के मुताबिक, न्याय विभाग को एपस्टीन मामले की जांच से जुड़ी जानकारी 30 दिनों के अंदर 'सर्च और डाउनलोड' वाले फॉर्मेट में जारी करनी होगी।

विरोध

पहले फाइल जारी करने के विरोध में थे ट्रंप

ट्रंप और एपस्टीन के संबंधों की जानकारी सामने आने के बाद ट्रंप फाइल जारी करने के विरोध में थे, लेकिन पीड़ित और रिपब्लिकन द्वारा आपत्ति के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते अपना फैसला बदल लिया। मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट, दोनों में विधेयक पास हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स ने 427-1 से मतदान किया और सीनेट ने बिना मतदान के सहमति दे दी। ट्रंप ने रिपब्लिकन सदस्यों से कहा था कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

बयान

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

ट्रंप ने लिखा कि उनके समय न्याय विभाग ने 2019 में एपस्टीन पर आरोप लगाए हैं। एपस्टीन पूरी जिंदगी डेमोक्रेट रहे और हजारों डॉलर दान किया। उन्होंने लिखा कि एपस्टीन प्लेन में 26 बार सफर करने वाले बिल क्लिंटन, हार्वर्ड समेत कई बोर्ड से इस्तीफा देने वाली लैरी समर्स, रीड हॉफमैन, हकीम जेफ्रीज, स्टेसी प्लास्केट समेत कई डेमोक्रेट के एपस्टीन के साथ संबंधों की सच्चाई जल्द सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने एपस्टीन फाइल जारी करने के बिल पर हस्ताक्षर किए हैं।

बयान

आगे क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने आगे लिखा, 'मेरे कहने पर न्याय विभाग ने पहले ही कांग्रेस को करीब 50,000 पेज के दस्तावेज सौंप दिए हैं। मत भूलिए, बाइडेन प्रशासन ने डेमोक्रेट एपस्टीन से जुड़ी एक भी फाइल या पेज नहीं दिया, और न ही उन्होंने कभी उनके बारे में बात की। डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन मुद्दे का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है, ताकि हमारी शानदार जीतों से ध्यान भटकाया जा सके।'

विवाद

एपस्टीन फाइल्स में इनके नामों का जिक्र

अभी तक के दावों के मुताबिक, एपस्टीन फाइल्स में राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लैरी समर्स, स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन, माइकल जैक्सन, माइकल वोल्फ, नोम चोम्स्की, मिक जैगर, कोर्टनी लव, नाओमी कैंपबेल, क्रिस टकर, ट्रंप की पूर्व पत्नी मार्ला मेपल्स, बेटी टिफिनी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैडली एडवर्ड्स, लुईस फ्रीह, जॉर्ज लुकास, जेसन रिचर्ड्स, केविन स्पेसी, ब्रूस विलिस और डेनियल विल्सन जैसे नाम शामिल हैं।

विवाद

एपस्टीन फाइल्स को लेकर क्या है विवाद?

एपस्टीन फाइल्स जेफरी से संबंधित कानूनी दस्तावेज, सबूतों और जांच सामग्री की एक फाइल है। इसमें कोर्ट दस्तावेज, यात्रा रिकॉर्ड, उनके सहयोगी, मशहूर अतिथि से जुड़े सबूत शामिल है। यह फाइल सार्वजनिक नहीं है। फाइल्स में मशहूर लोगों के नाम आने से यह साबित नहीं हुआ कि ये एपस्टीन के साथ किसी अपराध से जुड़े थे, क्योंकि कई के एपस्टीन से सामाजिक और पेशेवर संबंध थे। एपस्टीन से जुड़ाव के कारण प्रिंस एंड्रयू से शाही उपाधि छीन ली गई है।

पहचान

कौन थे जेफरी एपस्टीन

एपस्टीन अमेरिकी अरबपति और निवेशक था, जिसकी कई बड़े नेताओं और शख्सियतों से दोस्ती थी। वर्ष 2005 में उस पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। एक द्वीप पर एपस्टीन पार्टियां आयोजित करता था, जिसमें जाने-माने लोग शामिल होते थे। एपस्टीन पर आरोप थे कि वह कम उम्र की लड़कियों को अपने दोस्तों से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। 2019 में न्यूयॉर्क जेल में एपस्टीन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी।