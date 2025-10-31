ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू की शाही उपाधि छीनी, महल से बेदखल

बयान बकिंघम ने अपने बयान में क्या कहा? बकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा कि राजा ने आज एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनके भाई को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। बयान के मुताबिक, "एंड्र्यू को विंडसर पैलेस में रॉयल लॉज छोड़ने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। एंड्रयू सैंड्रिंघम, नॉरफॉक में शाही संपत्ति में स्थानांतरित होंगे। यह निंदा आवश्यक समझी जाती है, भले ही वह अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते रहे हों।"

विवाद क्या है मामला? ब्रिटेन के 65 वर्षीय प्रिंस एंड्रयू 1990 में एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर 15 वर्षों तक विवादों में घिरे रहे हैं, लेकिन अब एपस्टीन की एक पीड़िता वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे के मरणोपरांत आरोप के बाद विवाद बढ़ गया। गिफ्रे ने मरणोपरांत संस्मरण 'नोबडीज गर्ल' में खुलासा किया है कि एंड्रयू ने किशोरावस्था उनके साथ तीन अलग-अलग मौकों पर यौन संबंध बनाए थे। हालांकि, एंड्रयू आरोपों को लगातार नकारते रहे हैं।

पहचान कौन था जेफरी एपस्टीन? एपस्टीन अमेरिकी अरबपति और निवेशक था। 1982 में एपस्टीन ने खुद की निवेश फर्म 'जे एपस्टीन एंड कंपनी' बना ली। धीरे-धीरे उसने अमेरिका में कई आलीशान संपत्तिया खरीदीं। इसी दौरान उसकी जान-पहचान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अभिनेता केविन स्पेसी और क्रिस टकर से हुई। वह अपनी अमीरों-सेलिब्रिटी दोस्ती और यौन शोषण के नेटवर्क के लिए कुख्यात थे। एपस्टीन ने मीडिया मुगल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लीन मैक्सवेल को डेट किया था।