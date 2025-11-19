'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चीन ने राफेल का दुष्प्रचार किया, AI निर्मित तस्वीरें वायरल कीं- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद गलत सूचनाएं फैलाईं, ताकि राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री प्रभावित की जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने फ्रांस के राफेल विमान के खिलाफ 'गलत सूचना अभियान' चलाया और अपने J-35 विमानों को बढ़ावा देने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद चीन ने फर्जी सोशल मीडिया खातों के जरिए राफेल गिराने का दावा किया था।
रिपोर्ट
चीन ने AI से बनीं तस्वीरें वायरल करवाईं
अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अपने J-35 विमानों की खूबियां दिखाने और राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया था, जिसमें नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर चीन के हथियारों से नष्ट किए गए विमानों के मलबे की AI तस्वीरें प्रचारित की गईं। चीन ने दावा किया कि उसके हथियारों ने राफेल को मार गिराया और यह उसके मलबे की तस्वीरें हैं।
फायदा
रिपोर्ट में दावा- चीन ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाया
आयोग ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन ने 'अवसरवादी' तरीके से इसका फायदा उठाया, ताकि वह अपने हथियारों की अत्याधुनिकता को उजागर कर सके। आयोग ने तर्क दिया कि इसका उद्देश्य भारत के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन की स्थिति को मजबूत करना और उसकी रक्षा-निर्यात महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना था। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस पूरी मुहिम का नेतृत्व चीनी दूतावासों के अधिकारी कर रहे थे।