'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चीन ने राफेल का दुष्प्रचार किया, AI निर्मित तस्वीरें वायरल कीं- रिपोर्ट

रिपोर्ट

चीन ने AI से बनीं तस्वीरें वायरल करवाईं

अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अपने J-35 विमानों की खूबियां दिखाने और राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया था, जिसमें नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल कर चीन के हथियारों से नष्ट किए गए विमानों के मलबे की AI तस्वीरें प्रचारित की गईं। चीन ने दावा किया कि उसके हथियारों ने राफेल को मार गिराया और यह उसके मलबे की तस्वीरें हैं।