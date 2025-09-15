डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या पर चुप्पी तोड़ी

भारतीय व्यक्ति की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- अवैध प्रवासियों के खिलाफ नरमी का समय खत्म

लेखन गजेंद्र 08:56 am Sep 15, 202508:56 am

क्या है खबर?

अमेरिका में टेक्सास राज्य के डलास में एक भारतीय व्यक्ति का सिर धड़ से अलग किए जाने की घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के प्रति गुस्सा प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय समाप्त हो गया है और डलास में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। उन्होंने आरोपी कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है।