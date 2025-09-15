भारतीय व्यक्ति की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- अवैध प्रवासियों के खिलाफ नरमी का समय खत्म
क्या है खबर?
अमेरिका में टेक्सास राज्य के डलास में एक भारतीय व्यक्ति का सिर धड़ से अलग किए जाने की घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के प्रति गुस्सा प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय समाप्त हो गया है और डलास में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। उन्होंने आरोपी कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है।
चिंता
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मुझे डलास, टेक्सास के चंद्र नागमल्लैया की हत्या की भयावह खबरों की जानकारी है। उनकी पत्नी-बेटे के सामने, क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था, बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। इस व्यक्ति को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठ जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्षम जो बाइडन के कार्यकाल में उसे वापस छोड़ दिया गया।'
बयान
नरमी का समय खत्म- ट्रंप
ट्रंप ने आगे लिखा, 'क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं चाहता था। निश्चिंत रहें, मेरे शासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब समाप्त हो गया है! होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन अमेरिका को सुरक्षित बनाने में लगे हैं। जिस अपराधी को हिरासत में लिया है, उसपर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा और प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा!'
हत्या
क्या है मामला?
डलास में सैमुएल बुलेवार्ड स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में 10 सितंबर को सुबह प्रबंधक चंद्र नागमल्लैया (50) का मोटल कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) से झगड़ा हुआ था। नागमल्लैया ने कोबोस को टूटी हुई वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने को कहा था। तभी बहस बढ़ गई और कोबोस ने नागमल्लैया की पत्नी और बेटे के सामने उनका सिर काटकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। वह क्यूबा का निवासी है, जो अमेरिका में अवैध प्रवासी था।