डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान के साथ युद्धविराम खत्म हुआ, वे बहुत बुरे और बीमार लोग

तेल की कीमतें

ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

आज कच्चे तेल की कीमतों में 5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल कीमतें 2 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 3.82 डॉलर प्रति बैरल या 5.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 77.98 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 5.25 प्रतिशत बढ़कर 74.14 डॉलर प्रति बैरल हो गया ये। ये 23 जून के बाद से उच्चतम स्तर है।