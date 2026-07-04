ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह हराया है

खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप बोले- हमने ईरान को बुरी तरह हराया

लेखन आबिद खान 12:42 pm Jul 04, 202612:42 pm

क्या है खबर?

ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में जारी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में ईरान की बुरी तरह हार हुई है। उन्होंने कहा, "हमने वेनेजुएला को एक ही दिन में हरा दिया और ईरान को बुरी तरह से मात दी। वे समझौता करने के लिए बेताब हैं। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक सप्ताह की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं।"