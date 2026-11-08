ट्रंप ने UFC प्रमुख को दिया प्रेस सचिव का ऑफर, बोले- साथ में पहलवान भी लाना

ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एक जबरदस्त फाइटर और योद्धा डाना व्हाइट को अमेरिका का प्रेस सचिव बनने का प्रस्ताव दिया गया है। मैंने उनसे कहा है कि वे अपने साथ कुछ सहायकों को भी लाएं, भले ही उनमें से कुछ हमारे देश के न हों जैसे कि इस्लाम मखाचेव, खबीब नूरमगोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा नून्स और कायला हैरिस। 'पागल वामपंथियों' से बचाव करने के लिए हमें इनकी जरूरत है।'