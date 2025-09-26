खालिस्तानी आतंकी पन्नू के PSO इंद्रजीत गोसल को कनाडा में मिली जमानत, डोभाल को मिली चुनौती

LOADING...
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत गोसल को जमानत मिली

लेखन गजेंद्र
Sep 26, 2025
12:09 pm
क्या है खबर?

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) इंद्रजीत सिंह गोसल को गुरुवार को जमानत मिल गई। वह ओंटारिया में कुछ दिन पहले अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। ओंटारियो के सेंट्रल ईस्ट सुधार गृह से बाहर आने के बाद गोसल ने वीडियो में कहा, "भारत मैं बाहर हूं। मैं पन्नू का समर्थन करने और 23 नवंबर को खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान।"

धमकी

पन्नू ने NSA अजित डोभाल को चुनौती दी

प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख पन्नू ने गोसल की जमानत पर भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान पर तंज कसा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल को चुनौती दी। पन्नू ने वीडियो में कहा, "अजीत डोभाल, आप कनाडा, अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में आकर मुझे गिरफ्तार करने या प्रत्यर्पित करने की कोशिश क्यों नहीं करते? डोभाल, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।" पन्नू ने कहा कि 23 नवंबर को ओटावा में जनमत संग्रह जोरशोर से होगा।

ट्विटर पोस्ट

गोसल और पन्नू का वीडियो

गिरफ्तार

हथियारों से संबंधित आरोपों में हुआ था गिरफ्तार, दूसरी बार जमानत मिली

यह दूसरी बार है, जब आरोपी गोसल (36) को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिली है। इससे पहले उसे नवंबर 2024 में ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के बाद रिहा कर दिया गया। इस बार गोसल को 21 सितंबर को ओटावा में हथियारों से संबंधित आरोपों में पकड़ा गया था। वह कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह का संयोजक और पन्नू का करीबी सहयोगी है।