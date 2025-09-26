खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत गोसल को जमानत मिली

खालिस्तानी आतंकी पन्नू के PSO इंद्रजीत गोसल को कनाडा में मिली जमानत, डोभाल को मिली चुनौती

लेखन गजेंद्र 12:09 pm Sep 26, 202512:09 pm

क्या है खबर?

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) इंद्रजीत सिंह गोसल को गुरुवार को जमानत मिल गई। वह ओंटारिया में कुछ दिन पहले अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। ओंटारियो के सेंट्रल ईस्ट सुधार गृह से बाहर आने के बाद गोसल ने वीडियो में कहा, "भारत मैं बाहर हूं। मैं पन्नू का समर्थन करने और 23 नवंबर को खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान।"