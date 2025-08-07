डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अन्य देशों पर भी लगाएंगे अतिरिक्त टैरिफ (तस्वीर: एक्स/@WhiteHouse)

डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर भी लगाएंगे और टैरिफ, बोले- बहुत कुछ देखने को मिलेगा

लेखन गजेंद्र 09:07 am Aug 07, 202509:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं कि वे कुछ अन्य देशों पर भी और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। यह बात उन्होंने मीडिया से कही है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले अन्य देशों को भी अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, आगे काफी कुछ देखने को मिलेगा।