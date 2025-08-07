डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर भी लगाएंगे और टैरिफ, बोले- बहुत कुछ देखने को मिलेगा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं कि वे कुछ अन्य देशों पर भी और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। यह बात उन्होंने मीडिया से कही है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले अन्य देशों को भी अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, आगे काफी कुछ देखने को मिलेगा।
संकेत
ट्रंप ने चीन पर कम टैरिफ लगाने के सवाल पर क्या दिया जवाब?
ट्रंप से पत्रकार ने पूछा, "चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत को क्यों जिम्मेदार ठहरा जा रहा है?" ट्रंप ने कहा, "अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।" चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना पर ट्रंप ने कहा, "ऐसा हो सकता है। हम कुछ देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जिसमें चीन हो सकता है।"
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप का जवाब
#WATCH | On being asked, 'Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil, like China, for instance. Why are you singling India out for these additional sanctions', US President Donald Trump says, "It's only been 8 hours. So let's see what…
टैरिफ
ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया
बुधवार देर शाम (स्थानीय समयानुसार) को ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारत का कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है। पहले 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान 1 अगस्त को किया गया था, जो 7 अगस्त से लागू होगा। अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया है। ट्रंप रूसी तेल खरीद से नाराज हैं।
प्रतिक्रिया
भारत ने ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर दी प्रतिक्रिया
फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे कदमों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है। हम फिर से दोहराते हैं कि ये अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"