डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी को इस्लामाबाद से अधिक हत्या वाला शहर बताया, क्या है कारण? 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब राजधानी वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा पर नियंत्रण चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यहां की पुलिस के मामले में हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। पिछले दिनों राजधानी में हुई गोलीबारी और चाकूबाजी को देखते हुए उन्होंने वाशिंगटन डीसी को दुनिया में सबसे अधिक अपराध वाला शहर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर हत्याओं के मामले में डीसी की तुलना पाकिस्तान और कोलंबिया के शहरों से की है। अब ट्रंप की कोशिश का विरोध हो रहा है।

विवाद क्या है मामला? पिछले दिनों 9 अगस्त को डीसी के सिटी सेंटर, जॉर्जटाउन, एच स्ट्रीट, लोगन सर्कल, और कोलंबिया हाइट्स इलाकों में सेंधमारी हुई और अगले दिन एच स्ट्रीट पर चाकू के हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ। उसी दिन सड़क पर विवाद में गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। 11 अगस्त को व्हाइट हाउस से डेढ़ किलोमीटर दूर लोगन सर्कल में एक व्यक्ति की गोली मारकर की गई हत्या के बाद ट्रंप ने सुरक्षा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

बयान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या कहा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'वाशिंगटन डीसी में दुनिया में अपराध की दर सबसे अधिक है। यहां हत्या की दर हिंसा के लिए कुख्यात मेक्सिको सिटी, बोगोटा, इस्लामाबाद और अदीस अबाबा से भी अधिक है। यह इराक के फालुजा से लगभग 10 गुना अधिक है। यदि डीसी राज्य होता, तो अमेरिका में किसी राज्य की तुलना में इसकी हत्या की दर सबसे अधिक होती। डीसी में हिंसक अपराध दर बदतर हो गई है। एक दशक में दोगुनी हो गई है।'

बयान आगे क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने आगे लिखा, 'ये भ्रष्ट नगर अधिकारियों के केवल आधिकारिक आँकड़े हैं। वास्तविक आंकड़े इससे कई गुना बदतर हैं। डीसी की डेमोक्रेट सरकार ने अपराधों की जांच, गिरफ्तारी और अभियोजन लगभग बंद कर दिया है।' उन्होंने लिखा कि चोर गिरफ्तारी नहीं हो रहे, लोगों ने डर से पुलिस को फोन करना छोड़ दिया है। लोग रात में सड़क पर नहीं निकल रहे और बंदी बनकर रह गए हैं। वाहन चोरी बढ़ गई है और स्कूल बंद हैं।

जानकारी ट्रंप ने डीसी में नियंत्रण हाथ में लेने का दावा किया ट्रंप ने आगे लिखा कि अब डीसी संघीय नियंत्रण में वापस आ गया है, जहां इसका अधिकार है। व्हाइट हाउस इसका प्रभारी है। सेना और हमारी महान पुलिस इस शहर को आजाद कराएंगी। इसे फिर से सुरक्षित, स्वच्छ, रहने योग्य और सुंदर बनाएंगी!'

आलोचना ट्रंप के फैसले की हो रही आलोचना यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप किसी शहर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जून में लॉस एंजिल्स में प्रवासी संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए थे। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा को 30 दिन के लिए नियंत्रण में लेकर 800 नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। यहां संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और मादक निरोधक पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। इसकी आलोचना हो रही है।

सुरक्षा अभी वाशिगंटन डीसी की सुरक्षा कौन करता है? वाशिंगटन डीसी न तो कोई राज्य है और न ही कोई काउंटी। इसलिए यहां गर्वनर और काउंटी बोर्ड नहीं होता और न ही शेरिफ (पुलिस) विभाग होता है। राजधानी होने के कारण यहां मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट (MPD) मुख्य पुलिस बल है, जो मेयर के अधीन है। यहां पिछले 15 सालों से अश्वेत डेमोक्रेट नेता म्यूरियल बाउजर मेयर हैं। हालांकि, कैपिटल हिल की सुरक्षा के लिए कैपिटल पुलिस और राष्ट्रीय पार्कों के लिए पार्क पुलिस ट्रंप के अधीन है।