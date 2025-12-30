बांग्लादेश के साथ विवाद के बीच एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे

जिया के अंतिम संस्कार में भारत के अलावा दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पाकिस्तान की ओर से उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने ढाका आएंगे। यह जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग ने दी है। जिया के अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए ढाका में मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए हैं।

कल दोपहर 2 बजे होगा अंतिम संस्कार

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मंगलवार को बताया कि जिया के पार्थिव शरीर को बुधवार को राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा लाया जाएगा। यहां दोपहर 2 बजे उनके अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया राजकीय सम्मान के साथ संपन्न की जाएगी। उन्हें उनके पति, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में दफनाया जाएगा। जिया के निधन पर अंतरिम सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। बुधवार को बांग्लादेश में अवकाश रहेगा।