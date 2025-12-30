शाहीन अफरीदी का बिग बैश लीग 2025-26 में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

शाहीन अफरीदी का बिग बैश लीग 2025-26 में कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग (BBL) के बचे हुए सीजन से बाहर हो गए। वह घुटने की चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेल सके। वह ब्रिस्बेन हीट की टीम से इस ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग में शिरकत कर रहे थे, और 27 दिसंबर को गाबा के मैदान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हुए थे। इस सीजन में उनके प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
बयान
टी-20 विश्व कप से पहले कोई खतरा नहीं उठाना चाहता PCB
ब्रिस्बेन हीट ने मंगलवार शाम को एक बयान में कहा, "पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल स्टाफ से सलाह लेने के बाद, यह तय किया गया कि शाहीन आगामी टी-20 विश्व कप से पहले आगे के इलाज के लिए घर लौटेंगे।" वहीं शाहीन ने भी अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मुझे ब्रिस्बेन के लिए खेलकर बहुत आनंद आया और मुझे दुख है कि मैं टीम के साथ सीजन खत्म नहीं कर पाऊंगा।"
बयान
शाहीन ने टीम का आभार व्यक्त किया
शाहीन ने आगे कहा "मैं हीट के प्रशंसकों का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना प्यार और समर्थन दिखाया। मैं टीम के सहयोग और उनकी शानदार मेहमाननवाजी के लिए भी आभारी हूं। BBL वैसा ही था जैसा मैंने सुना था। बहुत अच्छी क्रिकेट। मुझे इस चुनौती में बहुत मजा आया।" उन्होंने कहा, "मैं अपनी अचानक लगी चोट से ठीक होते हुए टीम को चीयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे।"
प्रदर्शन
बेहद खराब रहा शाहीन का प्रदर्शन
शाहीन पहली बार BBL के किसी सीजन में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने BBL 2025-26 में 4 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 76.50 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 2 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 10 से अधिक (11.19) की रही। दिलचस्प रूप से शाहीन 2 मुकाबलों में कोई विकेट भी नहीं ले सके।
आंकड़े
कैसा है शाहीन का टी-20 करियर?
शाहीन का टी-20 क्रिकेट शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 243 मैच खेले हैं, जिसमें 21.08 की औसत के साथ 336 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 5 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनके अब 96 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 21.26 की औसत और 7.71 की इकॉनमी रेट के साथ 126 विकेट हो गए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।