हुंडई ने कमर्शियल मोबिलिटी में रखा कदम, प्राइम हैचबैक और सेडान की लॉन्च 

हुंडई मोटर इंडिया ने टैक्सी और फ्लीट कारोबार में कदम रखते हुए प्राइम टैक्सी रेंज लॉन्च की है, जिससे कमर्शियल सेगमेंट में मौजूदगी बढ़ेगी। कंपनी ने बताया कि यह रेंज खास तौर पर कमर्शियल ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि रोजाना इस्तेमाल में सुविधा मिले। प्राइम HB और प्राइम SD नाम के मॉडल फ्लीट ऑपरेटर और टैक्सी ड्राइवरों को बेहतर कमाई, ज्यादा अपटाइम और कम खर्च का भरोसा देने का दावा करते हैं।

इंजन इंजन, माइलेज और आराम पर फोकस प्राइम रेंज में 1.2 लीटर का कप्पा 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में मिलता है। कंपनी का कहना है कि ये गाड़ियां अच्छा माइलेज देती हैं और सफर के दौरान आराम बनाए रखती हैं। ड्राइवर के लिए केबिन आसान और सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे लंबे समय तक चलाना थकाने वाला नहीं होता। कम मेंटेनेंस खर्च, बेहतर सस्पेंशन और मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम लंबी दूरी की टैक्सी सेवा में काफी मददगार माने जाते हैं।

सपोर्ट वारंटी, फ्लीट केयर और नेटवर्क सपोर्ट हुंडई ने प्राइम टैक्सी रेंज के साथ अतिरिक्त वारंटी और फ्लीट केयर सपोर्ट देने की बात कही है। कंपनी ने बताया कि चौथे और पांचवें साल तक मिलने वाली वारंटी से मेंटेनेंस खर्च का अंदाजा पहले से लग जाता है। देशभर में मौजूद हुंडई के सर्विस सेंटर तेज मरम्मत और ज्यादा अपटाइम में मदद करेंगे। डीलरशिप पर खास फ्लीट केयर सलाहकार उपलब्ध रहेंगे, जो टैक्सी और फ्लीट चलाने वालों को रोजमर्रा के काम में सपोर्ट देंगे।

