CBSE ने स्थगित की 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं

लेखन भारत शर्मा 07:40 pm Dec 30, 202507:40 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम बदलाव किया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 3 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं स्थगित की गई परीक्षाएं अब कब आयोजित की जाएंगी।