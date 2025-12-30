CBSE ने स्थगित की 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं
क्या है खबर?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम बदलाव किया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 3 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं स्थगित की गई परीक्षाएं अब कब आयोजित की जाएंगी।
बदलाव
कब होंगी स्थगित की गई परीक्षाएं?
CBSE द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं की 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षा अब 11 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह कक्षा 12 के परीक्षार्थियों की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 10 अप्रैल, 2026 को होगी। इस बदलाव के बाद परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। हालांकि, बोर्ड ने इन बदलावों के लिए कोई भी विषय-विशिष्ट कारण नहीं बताया है। इससे परीक्षार्थियों में खलबली मची है।
विषय
कक्षा 12 के किस विषय की बदली तारीख?
बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा है, 'कक्षा 12 के लिए जिस परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया गया है, वह 'विधि अध्ययन' विषय की परीक्षा है। अन्य सभी परीक्षा तिथियां अपरिवर्तित रहेंगी।' बोर्ड ने कहा, 'विद्यालयों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को सभी संबंधित छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाएं ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें। तिथि पत्रक में भी संशोधन किया जा रहा है और संशोधित प्रवेश पत्र में भी नई तारीख अंकित की जाएगी।'