डोनाल्ड ट्रंप का दावा- टैरिफ लगाने की धमकी से हुआ भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाने को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच हस्तक्षेप किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद के साथ युद्धविराम के लिए मजबूर करने के लिए व्यापार और उच्च टैरिफ लगाने की धमकियों का इस्तेमाल किया था।

दावा ट्रंप ने क्या किया दावा? ट्रंप ने कहा, "मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा, आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? नफरत बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। आप लोग परमाणु युद्ध में उलझने वाले हैं। मैने कहा, हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, या हम आप पर इतना अधिक टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा।"

संघर्ष विराम 5 घंटे में हो गया संघर्ष विराम- ट्रंप ट्रंप ने कहा, "करीब 5 घंटे में यह काम पूरा हो गया। अब शायद यह फिर से शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। हम ऐसी चीजे नहीं होने दे सकते।" उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी लंबे समय से चला आ रहा है। कभी-कभी तो सैकड़ों वर्षों से अलग-अलग नामों से। आजादी से पहले भी दोनों देश अलग-अलग राज्यों में विभाजित थे।"

पुनरावृत्ति ट्रंप पहले भी कर चुके हैं इस तरह के दावे यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया है। इससे पहले 10 मई को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। तब से वह 40 से ज्यादा बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव को खत्म करने में मदद की है।

जानकारी भारत ने मध्यस्थता से हमेशा किया इनकार भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में कहा है कि किसी भी देश के नेता ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करने के लिए मध्यस्थता नहीं की थी।