डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, चार्ली किर्क का संदिग्ध हत्यारा पकड़ा गया

लेखन गजेंद्र 06:12 pm Sep 12, 202506:12 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर गोलीबारी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे लगता है कि वह हमारे हाथ लग गया है। संदिग्ध को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़वाया है।" ट्रंप ने किर्क की हत्या को "जघन्य हत्या" बताते हुए कहा कि संघीय जांच ब्यूरो (FBI) इस घटनाक्रम की आधिकारिक घोषणा करेगा।