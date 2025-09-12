डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, चार्ली किर्क का संदिग्ध हत्यारा पकड़ा गया
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर गोलीबारी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे लगता है कि वह हमारे हाथ लग गया है। संदिग्ध को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़वाया है।" ट्रंप ने किर्क की हत्या को "जघन्य हत्या" बताते हुए कहा कि संघीय जांच ब्यूरो (FBI) इस घटनाक्रम की आधिकारिक घोषणा करेगा।
जांच
FBI ने जारी किया था आरोपी का वीडियो और तस्वीरें
इससे पहले FBI ने संदिग्ध हमलावर की कुछ नई तस्वीरें जारी की थी, जिसमें आरोपी बेसबॉल कैप और काला चश्मा पहने सीढ़ियों से उतर रहा है। उसने अमेरिकी झंडे वाली काली टी-शर्ट और जींस पहन रखी है और कंथे पर बैग है। उसने कैनवस जूते पहन रखे हैं। आरोपी का गोलीबारी करने के बाद छत से कूदकर भागने का वीडियो भी FBI ने साझा किया था। घटना में प्रयुक्त हथियार और गोला-बारूद यूटा विश्वविद्यालय के जंगलों में मिला है।
ट्विटर पोस्ट
आरोपी का छत से भागते हुए वीडियो
The FBI released a new video of the person of interest involved in Charlie Kirk's assassination.pic.twitter.com/paAWFwguEn— Thomas Sowell Quotes (@ThomasSowell) September 12, 2025
इनाम
FBI ने घोषित किया है 88 लाख रुपये का इनाम
अमेरिकी रूढ़िवादी कार्यकर्ता, लेखक और पॉडकास्टर किर्क को उस समय गोली मारी गई, जब वे यूटा वैली विश्वविद्यालय में 'प्रवू मी रॉन्ग' कार्यक्रम कर रहे थे। हमलावर ने दूर इमारत से गोली चलाई थी। कार्यक्रम में 3,000 से अधिक लोग शामिल थे। ट्रंप घटना से काफी आहत हैं। अमेरिका में झंडे झुका दिए गए हैं। FBI ने आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को 88 लाख रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की है।