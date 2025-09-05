डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाने को लेकर अपने दावों को बदला (तस्वीर: एक्स/@davidicke)

डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने के दावों को बदला, अब बोले- 7 नहीं 3 युद्ध रुकवाए

लेखन गजेंद्र 03:03 pm Sep 05, 202503:03 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने युद्ध रोकने के दावों से पीछे हट गए हैं। अब वे 7 नहीं बल्कि 3 युद्ध रुकवाने की बात कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में शीर्ष प्रौद्योगिकी CEO के लिए आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर की मेजबानी करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 3 युद्धों को रोक दिया था। ट्रंप ने युद्धों का साफतौर पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ युद्ध दशकों से चल रहे थे।