डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने के दावों को बदला, अब बोले- 7 नहीं 3 युद्ध रुकवाए
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने युद्ध रोकने के दावों से पीछे हट गए हैं। अब वे 7 नहीं बल्कि 3 युद्ध रुकवाने की बात कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में शीर्ष प्रौद्योगिकी CEO के लिए आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर की मेजबानी करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 3 युद्धों को रोक दिया था। ट्रंप ने युद्धों का साफतौर पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ युद्ध दशकों से चल रहे थे।
बयान
ट्रंप ने युद्ध रुकवाने को लेकर क्या कहा?
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, "मैंने 3 युद्ध सुलझाए। एक 31 साल से चल रहा था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, करीब करोड़ लोग। दूसरा 34 साल से चल रहा था और तीसरा 37 साल से चल रहा था।" उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा, "लोगों ने कहा था कि आप उन्हें सुलझा नहीं सकते और मैंने उन्हें सुलझा लिया। यह मामला ज्यादा मुश्किल निकला, लेकिन हम इसे सुलझा लेंगे। जरूर इसे सुलझा लेंगे।"
बदलाव
ट्रंप लगातार बदलते रहे हैं बयान
राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर युद्धों को रुकवाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि उन्होंने 6 महीनों में 6 युद्ध रोके हैं, जो कुछ दिन बाद बढ़कर सात हो गया था। उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को भी रुकवाने का दावा किया था, लेकिन भारत ने इसका खंडन किया है। ट्रंप भारत-पाकिस्तान, इजरायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया, थाईलैंड-कंबोडिया, सर्बिया-कोसोवो, रवांडा-कांगो और आर्मेनिया-अजरबैजान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय ले चुके हैं।