अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने त्वचा कैंसर की सर्जरी करवाई, सिर पर दिखा घाव
क्या है खबर?
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की हाल में सामने आई एक वीडियो ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंताओं को जन्म दिया है, जिसमें उनके माथे पर एक घाव नजर आ रहा है। यह वीडियो डेलावेयर राज्य में एक चर्च से निकलते समय ली गई थी। अब बाइडन के प्रवक्ता केली स्कली ने सर्जरी की पुष्टि करते हुए बताया कि बाइडन ने मोह्स सर्जरी करवाई है, जिसमें कैंसर का इलाज करने के लिए त्वचा को निकाला जाता है।
पहले भी हो चुकी है बाइडन की सर्जरी
अमेरिका के 82 वर्षीय डेमोक्रेट नेता बाइडन जब राष्ट्रपति थे, तब 2 साल पहले उनकी छाती की सर्जरी हुई थी, जिसमें से बेसल सेल कार्सिनोमा घाव निकाला गया था। यह त्वचा कैंसर का एक सामान्य रूप है। इसके बाद मार्च में बाइडन कार्यालय ने बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर के एक खतरनाक रूप का पता चला है जो उनकी हड्डियों तक फैल गया है। तब बाइडन ने सोशल मीडिया पर इसके विषय में जानकारी दी थी।
बाइडन परिवार को छोड़ नहीं रही बीमारी
बाइडन परिवार को पिछले कुछ सालों में कैंसर का सामना करना पड़ा है। द गार्डियन के मुताबिक, बाइडेन के बेटे ब्यू की ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हुई थी, जबकि उनकी पत्नी जिल के 2 कैंसरग्रस्त घाव निकाले जा चुके हैं। पिछले साल बाइडन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'कैंसर हम सभी को प्रभावित करता है। आप में से कई लोगों की तरह, जिल और मैंने भी सीखा है कि हम टूटे हुए स्थानों पर ही सबसे मजबूत होते हैं।'
ट्विटर पोस्ट
जो बाइडन के माथे पर दिखा घाव
🇺🇸‼️ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Joe Biden passou recentemente por uma cirurgia para câncer de pele, e logo em seguida foi diagnosticado com câncer de próstata, segundo a NBC. pic.twitter.com/uCqTIXNf7A— Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) September 5, 2025