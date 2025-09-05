अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने त्वचा कैंसर की सर्जरी करवाई, सिर पर दिखा घाव

जो बाइडन ने त्वचा कैंसर की सर्जरी करवाई

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की हाल में सामने आई एक वीडियो ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंताओं को जन्म दिया है, जिसमें उनके माथे पर एक घाव नजर आ रहा है। यह वीडियो डेलावेयर राज्य में एक चर्च से निकलते समय ली गई थी। अब बाइडन के प्रवक्ता केली स्कली ने सर्जरी की पुष्टि करते हुए बताया कि बाइडन ने मोह्स सर्जरी करवाई है, जिसमें कैंसर का इलाज करने के लिए त्वचा को निकाला जाता है।