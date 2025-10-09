डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, इजरायल और हमास गाजा शांति योजना और बंधकों की रिहाई पर सहमत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि इजरायल और हमास ने गाजा में युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई पर सहमति जता दी है, जिससे फिलिस्तीन में पिछले 2 साल से चल रहा युद्ध खत्म हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल-हमास दोनों ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इजरायल जल्द ही अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा।

घोषणा ट्रंप ने क्या लिखा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इज़रायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, और इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा।'

घोषणा सभी पक्षों के साथ होगा निष्पक्ष व्यवहार- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा! यह अरब और मुस्लिम जगत, इजरायल, आसपास के सभी देशों और अमेरिका के लिए एक महान दिन है। हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया। शांतिदूत धन्य हैं!' बता दें कि यह समझौता इजरायल पर हमास के हमले की दूसरी बरसी के ठीक एक दिन बाद हुआ है।

समझौता समझौता लागू होने के 72 घंटे में शुरू हो जाएगी बंधकों की अदला-बदली ट्रंप से पहले गाजा शांति समझौते के प्रारंभिक चरण की पुष्टि इजरायली अधिकारियों, हमास और मध्यस्थता करने वाले कतर ने की थी। हमास ने बयान में कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है, जिसमें इजरायल की वापसी और बंधक-कैदियों की अदला-बदली शामिल है। बता दें, समझौता लागू होने के 72 घंटों में सभी जीवित बंधकों की अदला-बदली शुरू होगी। इजरायल 2,000 फिलिस्तीनी बंदियों और हमास 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा।

योजना क्या है ट्रंप की गाजा शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना? ट्रंप ने 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करके 20 सूत्रीय योजना की घोषणा की थी। इस समझौते में दोनों पक्षों की सहमती पर युद्ध तुरंत समाप्त होगा और इजरायली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौटेंगी। इस दौरान सभी बमबारी-सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे। युद्ध रेखाएं चरणबद्ध वापसी की शर्तों तक स्थिर रहेंगी। इसमें गाजा के विकास पर भी जोर दिया गया है।