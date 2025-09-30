क्या है डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना, जिससे खत्म होगा इजरायल-हमास युद्ध?

योजना क्या है ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना? ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बैठक करके 20 सूत्रीय योजना की घोषणा की है। इस समझौते को इजरायल द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को जीवित-मृत, लौटाया जाएगा। दोनों पक्षों की सहमती पर युद्ध तुरंत समाप्त होगा और इजरायली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौटेंगी। इस दौरान सभी बमबारी-सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे। युद्ध रेखाएं चरणबद्ध वापसी की शर्तों तक स्थिर रहेंगी।

योजना रिहाई और शांति पर जोर, हमास सदस्यों को मिलेगी माफी योजना के तहत सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल उम्रकैद के 250 कैदियों और अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा। रिहा किए गए प्रत्येक इजरायली बंधक के बदले, इजरायल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष भी देगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी मिलेगी। गाजा छोड़ने के इच्छुक हमास सदस्यों को उनके गंतव्य देशों तक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा।

विकास गाजा के विकास पर जोर, अंतरिम फिलिस्तीनी सरकार बनेगी समझौता स्वीकृत होने पर गाजा में तुरंत सहायता भेजी जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज) का पुनर्वास, अस्पतालों-बेकरियों का पुनर्वास, मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए उपकरण भेजे जाएंगे। योजना के तहत गाजा आतंक मुक्त क्षेत्र होगा और अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। गाजा के लोगों के लिए पुनर्विकास किया जाएगा। गाजा को एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के अस्थायी संक्रमणकालीन शासन के तहत शासित किया जाएगा। कोई गाजा छोड़ने पर मजूबर नहीं होंगे।

मदद गाजा पर इजरायल कब्जा नहीं करेगा योजना के तहत गाजा में गैर-राजनीतिक फिलिस्तीन समिति योग्य फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से बनी होगी, जिसमें 'शांति बोर्ड' की देखरेख और पर्यवेक्षण होगा। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अन्य सदस्यों और राज्य प्रमुखों की घोषणा भी की जाएगी, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं। यह निकाय ढांचा निर्धारित करेगा, गाजा के पुनर्विकास के लिए तब तक धन संभालेगा, जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं कर लेता। इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा।

जानकारी हमास को चेतावनी योजना के तहत अगर हमास इस प्रस्ताव में देरी करता है या इसे अस्वीकार करता है, तो इजरायली सेना द्वारा अभियान जारी रहेगा। यहां हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। सभी आतंकी-सैन्य ढांचे नष्ट होंगे।

समर्थन नेतन्याहू ने योजना का समर्थन करते हुए क्या कहा? नेतन्याहू ने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा, "मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी (ट्रंप) योजना का समर्थन करता हूं, जिससे हमारे युद्ध लक्ष्य पूरे होते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इससे हमारे सभी बंधकों को इजरायल वापस लाया जाएगा, हमास की सैन्य क्षमताओं और उसके राजनीतिक शासन को ध्वस्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने।"