ट्रंप ने फांसीवाद विरोधी आंदोलन समूह 'एंटीफा' को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जानिए क्या है ये

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए देश में फांसीवादी विरोधी आंदोलन 'एंटीफा' को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ट्रंप ने यह कदम पिछले दिनों हुई उनके करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क (31) की हत्या के बाद उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए बताया कि एंटीफा का समर्थन करने और वित्तपोषित करने वालों की भी गहन जांच की जाएगी।

घोषणा ट्रंप ने क्या की घोषणा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मुझे अपने सभी अमेरिकी देशभक्तों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मैं एंटीफा, एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी आपदा, को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा हूं। मैं यह भी दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि एंटीफा को वित्तपोषित करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रथाओं के अनुसार गहन जांच की जाए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

मतलब क्या है एंटीफा? एंटीफा (एंटी-फैसिस्ट) यानी फांसीवाद विरोधी शब्द का संक्षिप्त रूप है। यह अमेरिका में सक्रिय एक विकेंद्रीकृत लेफ्ट विंग राजनीतिक आंदोलन है, जो फासीवाद, नस्लवाद और दक्षिणपंथी अतिवाद का विरोध करता है। अमेरिका में यह औपचारिक संगठन या केंद्रीय नेतृत्व वाला समूह नहीं है। स्वायत्त स्थानीय समूह ही इसका नेतृत्व करते हैं। समूह को अराजकतावादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रभावित बताया जाता है। एंटीफा के सदस्य पोस्टर अभियान, सामुदायिक सभा, भाषण, विरोध मार्च करते हैं, जो कभी-कभी हिंसक हो जाता है।

जानकारी पहले भी की थी ट्रंप ने कोशिश ट्रंप ने 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के बाद हुए विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए एंटीफा को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अमेरिका में घरेलू समूहों को आतंकवादी संगठन बताने को स्पष्ट कानून नहीं है।

गुस्सा ट्रंप प्रशासन कार्रवाई को तैयार अल जजीरा के मुताबिक, सोमवार को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किर्क की हत्या के पीछे एंटीफा को जिम्मेदार बताया है और 'विशाल घरेलू आतंकवादी आंदोलन' को ध्वस्त करने की बात कही है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन में इस हत्या को अंजाम देने वाले संगठित अभियान के प्रति गुस्सा है और प्रशासन इन आतंकवादी नेटवर्कों को उखाड़ फेंकने और नष्ट करने जुटा है।