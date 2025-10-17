अलास्का के बाद ट्रंप-पुतिन अब बुडापेस्ट में मिलेंगे, रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर होगी चर्चा 

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक एक बार फिर होगी। दोनों इस बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलेंगे, जहां युद्ध समाप्ति के समझौतों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक होगी। ट्रंप ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उससे पहले उन्होंने पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की थी।

बयान ट्रंप को गाजा शांति समझौते के लिए पुतिन ने बधाई दी ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मैंने अभी-अभी पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और यह बहुत फलदायी रही। राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति की महान उपलब्धि पर मुझे और अमेरिका को बधाई दी। मेरा मानना ​​है कि मध्य पूर्व में मिली सफलता रूस-यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए हमारी बातचीत में मददगार साबित होगी। पुतिन ने बच्चों के साथ भागीदारी के लिए प्रथम महिला मेलानिया को भी धन्यवाद दिया।'

युद्ध रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा ट्रंप ने आगे लिखा, 'बातचीत के अंत में, हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले सप्ताह हमारे उच्च स्तरीय सलाहकारों की एक बैठक होगी। अमेरिका की प्रारंभिक बैठकों का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रुबियो करेंगे, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। बैठक का स्थान अभी तय नहीं है। इसके बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं बुडापेस्ट, हंगरी में एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या हम रूस-यूक्रेन के बीच इस 'अपमानजनक' युद्ध को समाप्त कर सकते हैं।'

दावा क्रेमलिन का दावा- रूस की पहल पर हुई बात इस बीच पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पुष्टि कि यह बातचीत रूस की पहल पर हुई थी क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने का अमेरिकी फैसला शांति प्रक्रिया और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। उशाकोव ने कहा कि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन से पहले रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बातचीत करेंगे। इससे पहले ट्र्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।