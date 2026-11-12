H-1B वीजा अवधि पर DHS का बड़ा बदलाव, भारतीय कामगारों की बढ़ सकती है मुश्किल

अगर यह नियम लागू होता है, तो H-1B धारकों के साथ-साथ L-1, O-1, TN और E वीजा वाले लोगों को भी अधिक इंतजार करना पड़ेगा और कागजात का काम भी बढ़ जाएगा।

अभी की बात करें तो, कुछ H-1B कामगार, जिनके मालिक समय पर एक्सटेंशन के लिए अर्जी देते हैं, वे I-94 की मंज़ूर अवधि खत्म होने के बाद भी 240 दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं, जब तक कि उनकी नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

फिलहाल मौजूदा सिस्टम ही चलेगा जब तक कि कोई बदलाव आधिकारिक नहीं हो जाता। DHS ने 13 नवंबर, 2026 तक इस पर जनता की राय मांगी है।