प्लंबर यानिव हयुन ने आरोपी पायलट को पकड़ा। उनसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की

पायलट, बैंकर और दंत चिकित्सक; फ्लाईदुबई विमान को बचाने वालों को जानें

लेखन आबिद खान 02:54 pm Oct 01, 202602:54 pm

क्या है खबर?

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के विमान को कथित तौर पर अपहरण करने की कोशिश हुई थी। इस घटना को टालने में विमान के भारतीय पायलट के साथ ही सवार यात्रियों की बहादुरी भरी कहानियां सामने आई हैं। इनमें से कोई बैंककर्मी है तो कोई दंत चिकित्सक। इन सभी लोगों ने आरोपी पायलट को काबू में किया और विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। आइए इन लोगों के बारे में जानते हैं।