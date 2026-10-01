कौन हैं भारतीय पायलट स्मित मच्छार?

कौन हैं भारतीय पायलट स्मित मच्छार, उन्होंने बचाई 174 यात्रियों की जान?

लेखन गजेंद्र 11:01 am Oct 01, 202611:01 am

क्या है खबर?

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में बुधवार को ऐसी घटना घटी, जिसकी कल्पना मुश्किल है। विमान के कॉकपिट में एक पायलट ने अपहरण और क्रैश करने की कोशिश की, जिसे सह-पायलट स्मित मच्छार ने नाकाम कर दिया। स्मित चाकू से बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन हमलावर पायलट को काबू करने में सफलता पाई। भारतीय पायलट स्मित कौन हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया, जिसकी हरतरफ प्रशंसा हो रही है? आइए, जानते हैं।