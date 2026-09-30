फ्लाईदुबई घटना: पायलट ने साथी पायलट को चाकू मारा, विमान को क्रैश कराना चाहता था- रिपोर्ट

फ्लाइट रडार के मुताबिक, विमान सिर्फ 2 मिनट में 34,000 फीट की ऊंचाई से घटकर 16,600 फीट की ऊंचाई पर आ गया। इसके बाद विमान ने अपना रास्ता बदला और सऊदी अरब के ताबुक की ओर चला गया।

प्रारंभिक आकलन और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पायलट और सह-पायलट के बीच कॉकपिट में हुई लड़ाई के कारण आपातकालीन संकट के संकेत सक्रिय हो गए।

इस दौरान यात्रियों का चीख-पुकार मचाते एक वीडियो भी सामने आया है।