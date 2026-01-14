सैन्य कार्रवाई, साइबर युद्ध या कुछ और, ईरान पर क्या-क्या संभावित कार्रवाई कर सकता है अमेरिका?

अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ता जा रहा है। खबर है कि ईरान प्रदर्शनकारियों को खुलेआम फांसी दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके सख्त परिणाम होंगे। इससे पहले ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए कहा था कि मदद रास्ते में है। उनके बयानों के बाद अटकलें हैं कि अमेरिका ईरान में सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। आइए जानते हैं कि ट्रंप के पास क्या-क्या विकल्प हैं।

बयान ट्रंप की हालिया गतिविधियों ने बढ़ाई अटकलें हाल ही में ट्रंप से पूछा गया कि 'मदद रास्ते में है' का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके फौरन बाद उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी और इसे 'एक अच्छा विचार' बताया। ट्रंप की इन गतिविधियों ने ईरान को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं। आमतौर पर किसी देश से अपने नागरिकों को निकलने की सलाह देना सावधानी के बजाय बढ़ते तनाव का संकेत माना जाता है।

कूटनीति ईरान पर लगातार दबाव बढ़ा रहा अमेरिका ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सीधे संबोधित करते हुए उसने विरोध जारी रखने और अपने संस्थानों पर कब्जा करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी अपील की कि प्रदर्शनकारी दमन में शामिल लोगों की पहचान करे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद होने तक ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। यूरोपीय संघ ने भी ईरान को लेकर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जो कूटनीति को निलंबित करके दबाव का रास्ता अपनाने का संकेत है।

संकेत लिंडसे ग्राहम बोले- सैन्य कार्रवाई और साइबर अभियान विकल्पों में शामिल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति के 'मदद' के संदेश में सैन्य और साइबर उपाय शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने जमीनी युद्ध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर सैनिकों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिए कि ट्रंप द्वारा वादा की गई सहायता में सैन्य हमलों, साइबर अभियानों और मनोवैज्ञानिक दबाव को मिलाकर एक सतत अभियान शामिल है, जिसका उद्देश्य ईरान शासन की दमन करने की क्षमता को खत्म करना है।

विदेश सचिव 'गैर-गतिशील' विकल्पों पर विचार कर रहे रुबियो- रिपोर्ट अमेरिकी रिपोर्टों का हवाला देते हुए ईरानी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बंद कमरे में हुई बैठकों में 'गैर-गतिशील' विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें साइबर ऑपरेशन और अन्य ऐसे उपकरण शामिल हैं, जो तत्काल पारंपरिक हमलों के बिना ईरानी राज्य को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। वहीं, इजरायली अधिकारियों का भी मानना है कि ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इसका समय और पैमाना अभी अनिश्चित है।