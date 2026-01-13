ईरान में प्रदर्शन के दौरान 2,000 लोगों की मौत, विपक्षी मीडिया ने बताया 12,000 का आंकड़ा

ईरान में आर्थिक संकट के बीच सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में अब तक 2,000 लोगों की मौत हो गई है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने मंगलवार को यह खुलासा एक ईरानी अधिकारी के हवाले से किया। अधिकारी के मुताबिक, मारे गए लोगों और सुरक्षाकर्मियों की मौत के लिए 'आतंकवादी' जिम्मेदार हैं, जिन्होंने प्रदर्शन में घुसपैठ बना ली है। वहीं, ईरान के एक विपक्षी मीडिया ने मृतकों की संख्या 12,000 बताकर तूफान खड़ा कर दिया है।

चिंता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बढ़ती मौतों पर चिंता जताई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने ईरान के सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस द्वारा पढ़े गए एक बयान में कहा, "हिंसा का यह भयावह चक्र जारी नहीं रह सकता। ईरानी जनता और निष्पक्षता, समानता और न्याय की उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए।"

सजा गिरफ्तार लोगों को मिल सकती है मौत की सजा- संयुक्त राष्ट्र तुर्क ने मृतकों की संख्या के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि ईरान में संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों से जो संख्या सुनने को मिल रहा है वह सैकड़ों में है। तुर्क ने चिंता जताई की प्रदर्शन में गिरफ्तार हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मानवाधिकार कार्यालय ने अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप पर कहा कि इस बात की चिंता है कि विरोध-प्रदर्शनों का दुरुपयोग किया गया और किसी को ऐसान नहीं करना चाहिए।

Advertisement