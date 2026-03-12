अमेरिकी हमले में ईरान के 168 स्कूली बच्चों की मौत, क्या ये युद्ध अपराध माना जाएगा?

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमलों की शुरुआत की थी। इस दौरान एक अमेरिकी मिसाइल मीनाब के शजारेह तैयबा स्कूल पर जाकर गिरी थी। इस हमले में 168 बच्चे और 14 शिक्षक मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर छात्राएं थीं। इस हमले की पूरी दुनिया में खूब निंदा की गई थी। अमेरिका भी मामले की जांच कर रहा है। समझते हैं कि क्या ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

कानून क्या कहता है कानून? इस मामले में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) लागू होता है। कानून के 'भेदभाव' सिद्धांत के तहत, हमलों के दौरान सैन्य लक्ष्यों और नागरिक वस्तुओं के बीच अंतर करना आना चाहिए। स्कूलों को 'नागरिक वस्तु' माना जाता है, जब तक कि उनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा रहा हो। ये कानून 'आनुपातिकता' पर भी जोर देता है। यानी अगर सैन्य लाभ की तुलना में नागरिकों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो हमला गैरकानूनी है।

हमला क्या स्कूल पर हुआ हमला युद्ध अपराध के दायरे में आएगा? यहां सबसे बड़ा पहलू यह है कि क्या स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? अगर यह साबित होता है कि स्कूल पर जानबूझकर हमला किया गया था, तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। हालांकि, अगर अमेरिका ये कहे कि एहतियाती उपायों के बावजूद हमला एक अनजाने में हुई गलती के चलते हुआ है, तो इसे कानूनी रूप से युद्ध अपराध घोषित करना मुश्किल हो सकता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही फैसला लिया जा सकेगा।

