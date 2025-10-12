अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया हमला, 12 सैनिकों की मौत का दावा; जानें क्या-क्या हुआ

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर रात अफगानिस्तान के सैनिकों ने सीमा पार स्थित पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर गोलीबारी की है। अफगानिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इस झड़प में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए हैं। ये भी दावा किया गया है कि 2 प्रांतों में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और कई चौकियों को तबाह कर दिया है।

हमला एक पाकिस्तानी टैंक पर भी अफगान सेना ने किया कब्जा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान सैनिकों ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पर कुर्रम जिले के गावी इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है। सेना का कहना है कि उसने कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी हैं। हेलमंद के बहरम चाह जिले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और एक टैंक पर अफगानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में सैनिकों को बंधक बनाए जाने की भी खबरें हैं।

बयान अफगानिस्तान बोला- अगर पाक ने फिर उल्लंघन किया, तो जवाब मिलेगा अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज्मी ने कहा, "तालिबान बलों ने पड़ोसी देश द्वारा अफगान क्षेत्र में बार-बार उल्लंघन और हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ सफल जवाबी हमले किए हैं।" अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा, "हमारा अभियान आधी रात को खत्म हो गया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया, तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।"

पाक का बयान पाकिस्तानी गृह मंत्री बोले- ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा, "अफगानिस्तानी सेना द्वारा नागरिक आबादी पर गोलीबारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के बहादुर बलों ने त्वरित और प्रभावी जवाब दिया है। किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने द गार्जियन से कहा, "आज रात तालिबान बलों ने कई सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। हमने 4 जगहों पर तोपखाने से जवाबी कार्रवाई की।"

अपील सऊदी अरब समेत कई देशों ने की संयम बरतने की अपील सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव पर गंभीर चिंता जताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। कतर ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मामले को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "हमारा रुख है कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। दोनों देशों के बीच की स्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम है।"