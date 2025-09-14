डोनाल्ड ट्रंप की 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दी प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रंप की 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर चीन का पलटवार, कहा- संघर्ष और बढ़ेगा

लेखन भारत शर्मा 10:39 am Sep 14, 202510:39 am

क्या है खबर?

चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा NATO सहयोगियों से रूसी तेल खरीदने को लेकर चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के आह्वान पर पलटवार किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने स्पष्ट किया कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और प्रतिबंध केवल संघर्ष को और जटिल बनाते हैं। बता दें कि ट्रंप ने शनिवार को रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए NATO देशों से चीन पर टैरिफ बढ़ाने का आह्वान किया था।