डोनाल्ड ट्रंप की 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर चीन का पलटवार, कहा- संघर्ष और बढ़ेगा

डोनाल्ड ट्रंप की 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर चीन का पलटवार, कहा- संघर्ष और बढ़ेगा
क्या है खबर?
चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा NATO सहयोगियों से रूसी तेल खरीदने को लेकर चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के आह्वान पर पलटवार किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने स्पष्ट किया कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और प्रतिबंध केवल संघर्ष को और जटिल बनाते हैं। बता दें कि ट्रंप ने शनिवार को रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए NATO देशों से चीन पर टैरिफ बढ़ाने का आह्वान किया था।
प्रतिक्रिया
चीन ने क्या दी है प्रतिक्रिया?
वांग यी ने स्लोवेनिया की राजकीय यात्रा के दौरान ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के आह्वान पर कहा, "चीन न तो युद्ध की साजिश रचता है और न ही युद्धों में भाग लेता है। युद्ध किसी भी तरह से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है और प्रतिबंध संघर्षों को सुलझाने के बजाय उन्हें केवल और अधिक जटिल बनाते हैं।" वांग की इस टिप्पणी का स्पष्ट संदेश है कि चीन पर अधिक टैरिफ लगाने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है।
आह्वान
ट्रंप ने NATO देशों से क्या किया था आह्वान?
ट्रंप ने NATO देशों को लिखे पत्र में रूस से तेल खरीदने के लिए अपने सहयोगियों की कड़ी आलोचना की और उन पर रूस के साथ सौदेबाजी की क्षमता कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्र में लिखा, 'NATO देशों को चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए, जिसे रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद वापस ले लिया जाएगा। अगर सभी NATO देश सहमत हों तो वह तत्काल प्रभाव से रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं।'