कनाडा के टोरंटो में नशे में धुत व्यक्ति ने भारतीय व्यक्ति पर हमला किया, गला दबाया
क्या है खबर?
कनाडा में भारतीय व्यक्तियों पर हमलों की खबर नहीं रुक रही है। अब सोशल मीडिया पर टोरंटो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारतीय व्यक्ति पर हमला होता दिख रहा है। वीडियो मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का बताया जा रहा है, जहां 'मोबाइल ऑर्डर पिक-अप' काउंटर के पास एक व्यक्ति भारतीय नागरिक को धक्का देकर उसका मोबाइल गिरा देता है। आरोपी नशे में धुत बताया जा रहा है। वीडियो सामने पर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है।
हमला
भारतीयों को दिखावटी बताकर किया हमला
वीडियो में दिख रहा है कि टोरंटो ब्लू जेज जैकेट पहने व्यक्ति भारतीय व्यक्ति के पास जाकर उसे धक्का देता है और मोबाइल गिरा देता है। इसके बाद नशे में धुत व्यक्ति लड़खड़ाते हुए कॉलर पकड़ लेता है और भारतीय व्यक्ति पर 'दिखावा' करने का आरोप लगाता है। इस दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और वह आरोपी व्यक्ति को पीड़ित से अलग करने की कोशिश करता है। इसके बाद आरोपी आउटलेट से बाहर निकल जाता है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
A shocking video has surfaced showing a drunk Canadian man attacking an Indian man simply because he believes the Indian/s is/are acting superior. pic.twitter.com/FobWlAzUyx— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 4, 2025
घटना
कुछ दिन पहले भारतीय कारोबारी की मारपीट के बाद हुई थी मौत
भारतीय मूल के कानाडाई कारोबारी अरवी सिंह सागू (55) पर अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने हमला किया था। दरअसल, सागू अपनी प्रेमिका के साथ एक रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने कार पर कुछ लोगों को उनकी कार पर पेशाब करने से मना किया था। तभी एक व्यक्ति ने सागू के सिर पर मुक्का मार दिया था। सागू की 24 अक्टूबर को मौत हो गई थी।