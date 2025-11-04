कनाडा में भारतीय व्यक्ति पर हमला

कनाडा के टोरंटो में नशे में धुत व्यक्ति ने भारतीय व्यक्ति पर हमला किया, गला दबाया

लेखन गजेंद्र 04:50 pm Nov 04, 202504:50 pm

क्या है खबर?

कनाडा में भारतीय व्यक्तियों पर हमलों की खबर नहीं रुक रही है। अब सोशल मीडिया पर टोरंटो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारतीय व्यक्ति पर हमला होता दिख रहा है। वीडियो मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का बताया जा रहा है, जहां 'मोबाइल ऑर्डर पिक-अप' काउंटर के पास एक व्यक्ति भारतीय नागरिक को धक्का देकर उसका मोबाइल गिरा देता है। आरोपी नशे में धुत बताया जा रहा है। वीडियो सामने पर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है।