कनाडा में कार पर पेशाब करने से रोकने पर भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या
क्या है खबर?
कनाडा में भारतीय मूल के कानाडाई कारोबारी अरवी सिंह सागू (55) की एक मामूली झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। सागू ने एक अजनबी को उनकी कार पर पेशाब करने से मना किया था। घटना 19 अक्टूबर को अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन में हुई थी, जिसमें सागू बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 40 वर्षीय काइल पापिन को गिरफ्तार किया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
ग्लोबल न्यूज के मुताबिक, सागू 19 अक्टूबर को अपनी प्रेमिका के साथ रात्रिभोज पर गए थे। जब वे अपनी कार की ओर लौटे तो कुछ लोगों को कार पर पेशाब करते पाया। उन्होंने उनसे सिर्फ इतना कहा, "अरे, तुम ये क्या कर रहे हो?" तभी एक व्यक्ति ने "जो भी मैं चाहूं" कहते हुए सागू के पास आकर सिर पर मुक्का मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। सागू की प्रेमिका ने 911 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।
जांच
हमलावरों को नहीं जानते थे सागू
पुलिस ने बताया कि जब एंबुलेंस सागू को लेने पहुंची तो वे बेहोश थे। उनको अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया था। उन्होंने 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावर और पीड़ित के बीच में कोई संबंध नहीं था और यह घटना किसी भी उकसावे के बिना की गई थी। सागू अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनकी मदद के लिए उनके मित्र विंसेट राम ने अभियान शुरू किया है।
हत्या
एक दिन पहले हुई थी अबॉट्सफोर्ड में उद्योगपति की हत्या
दो दिन पहले कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबॉट्सफोर्ड शहर में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी (68) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या सोमवार को सुबह उस समय की गई, जब वे कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। साहसी पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा गांव के रहने वाले थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कनाडा में रहने वाले गोल्डी ढिल्लन ने ली है।