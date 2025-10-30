कनाडा में कार पर पेशाब करने से रोकने पर भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या

कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी अरवी सिंह सागू की हत्या

लेखन गजेंद्र 01:40 pm Oct 30, 202501:40 pm

क्या है खबर?

कनाडा में भारतीय मूल के कानाडाई कारोबारी अरवी सिंह सागू (55) की एक मामूली झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। सागू ने एक अजनबी को उनकी कार पर पेशाब करने से मना किया था। घटना 19 अक्टूबर को अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन में हुई थी, जिसमें सागू बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 40 वर्षीय काइल पापिन को गिरफ्तार किया है।